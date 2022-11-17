Испания — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Во втором матче группы E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Испании и Коста-Рики. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Испания – Коста-Рика

Во сколько матч Испания – Коста-Рика

Стали известны стартовые составы команд.

Испания: Унаи Симон – Аспиликуэта, Лапорт, Родри, Альба – Бускетс, Педри, Гави – Ольмо, Асенсио, Ферран Торрес.

Коста-Рика: Навас – Мартинес, Дуарте, Кальво, Фуллер, Овьедо – Борхес, Техеда, Кэмпбелл, Беннетте – Контрерас.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Германии и Японии.