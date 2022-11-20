Федотов перед «Уралом»: «Важный матч с турнирной точки зрения. За победы в Кубке клубам платят хорошие деньги»

Главный тренер высказался в преддверии матча с .

Игра 4-го тура Фонбет Кубка России пройдет во вторник в Екатеринбурге.

– Как оцениваете турнирную ситуацию в группе D Кубка России?

– У нас с «Уралом» по 9 очков, у «Торпедо» – 6. Матч важный с турнирной точки зрения. Не стоит забывать и о коммерческой составляющей, за победы в кубковых матчах клубам платят хорошие деньги.

Вообще, на мой взгляд, у амбициозных спортсменов в любом поединке есть мотивация выступить как можно лучше. Футболисты и тренеры серьезно готовятся к каждой игре вне зависимости от ее статуса, чтобы побеждать.

– У вас не возникало мысли отпустить кого-то из игроков раньше времени в отпуск после окончания матчей чемпионата?

– Нет. Понятно, что нужно делать скидку на погодные условия, пришла зима. Но для футболиста почти два месяца перерыва – это очень много. Благодаря кубковым матчам не надо было ломать голову, чем занять столь длительный период времени.

А так команда уходит в отпуск 27 ноября, а сразу после Нового года собирается в Москве. У нас 5-го и 6-го числа медобследование, 7-го улетаем на первый сбор в Объединённые Арабские Эмираты.

– Дивеев действительно сможет тренироваться в общей группе с первого дня сборов?

– Реабилитация идет по плану. Игорь активно работает и к началу сборов, надеюсь, подойдет полностью готовым к полноценному тренировочному процессу, – сказал .