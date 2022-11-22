В Саудовской Аравии объявлен выходной после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

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В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

Король страны Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подтвердил, что завтра, 23 ноября, выходной получат все работники государственного и частного секторов экономики.

Кроме того, выходной получат все студенты и школьники страны.

Сегодняшняя победа стала для Саудовской Аравии лишь четвертой на чемпионатах мира.

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