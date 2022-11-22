Саудовская Аравия первой из Азии победила на ЧМ-2022 – Аргентину

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Саудовская Аравия первой из азиатских сборных победила на ЧМ-2022.

Команда тренера Эрве Ренара сегодня одержала волевую победу над Аргентиной (2:1) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Ранее в матче открытия Катар уступил Эквадору (0:2), а во во второй игровой день Иран был разгромлен Англией (6:2).

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