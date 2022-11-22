Саудовская Аравия в 5-й раз в истории забила 2 гола на ЧМ – Аргентине

в 5-й раз в истории забила 2 гола в матче чемпионата мира.

В эти минуты команда Эрве Ренара встречается со сборной в матче группового этапа ЧМ-2022 и ведет со счетом 2:1.

Сборная Саудовской Аравии забила 2 гола в матче чемпионата мира в пятый раз в истории. Раньше ей это удавалось в играх ЧМ-1994 против Марокко (2:1), ЧМ-1998 против ЮАР (2:2), ЧМ-2006 против Туниса (2:2) и ЧМ-2018 против Египта (2:1).

Всего у сборной Саудовской Аравии 3 победы, 2 ничьих и 11 поражений в 16 матчах чемпионатов мира. До команда выступала на ЧМ-1994, ЧМ-1998, ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2018.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).