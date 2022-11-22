«Тренера, который не ставит в состав Дибалу, нужно отправить на обследование в специальную больницу». Черданцев про Скалони
Георгий Черданцев возмущен, что Пауло Дибала не играет за Аргентину.
В эти минуты команда Лионеля Скалони играет со сборной Саудовской Аравии в первом матче на ЧМ-2022 и проигрывает со счетом 1:2.
«Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу», – написал комментатор «Матч ТВ».
Дибала пока не вышел на поле в матче Аргентины с Саудовской Аравией. Лионель Скалони произвел четыре замены.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).
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