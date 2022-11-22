Саудовская Аравия повела в матче с Аргентиной, дважды забив за 5 минут в начале 2-го тайма

Саудовская Аравия забила сборной Аргентины два гола за пять минут.

Аргентинцы вели в матче группового этапа с 10-й минуте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти.

ответила двумя голами на старте второго тайма – на 48-й минуте отличился нападающий , а на 53-й забил полузащитник .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).