Саудовская Аравия повела в матче с Аргентиной, дважды забив за 5 минут в начале 2-го тайма

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Саудовская Аравия забила сборной Аргентины два гола за пять минут.

Аргентинцы вели в матче группового этапа с 10-й минуте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти.

Саудовская Аравия ответила двумя голами на старте второго тайма – на 48-й минуте отличился нападающий Салех Аль-Шехри, а на 53-й забил полузащитник Салем Аль-Досари.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).

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