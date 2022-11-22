Саудовская Аравия повела в матче с Аргентиной, дважды забив за 5 минут в начале 2-го тайма
Саудовская Аравия забила сборной Аргентины два гола за пять минут.
Аргентинцы вели в матче группового этапа с 10-й минуте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти.
Саудовская Аравия ответила двумя голами на старте второго тайма – на 48-й минуте отличился нападающий Салех Аль-Шехри, а на 53-й забил полузащитник Салем Аль-Досари.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентины и Саудовской Аравии (1:2, второй тайм).
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