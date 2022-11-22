Мондрагон о ЧМ-2022: «В чемпионской гонке будет 6-8 команд. Аргентина и Бразилия очень сильны»

Экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон высказался о фаворитах .

— Многие считают, что этот чемпионат мира будет южноамериканским. Вы, как представитель этого континента, с таким прогнозом согласны?

— Да, считаю, что у нас хорошие шансы. Имею в виду весь континент. Дело в том, что сейчас середина сезона и те южноамериканские футболисты, которые играют в Европе, еще не успели провести в перелетах с одной части света на другую слишком много времени. Эти десятки тысяч километров не повисли тяжким грузом на их ногах. Аргентина и Бразилия, на мой взгляд, будут здесь очень и очень сильны.

— Фаворитами считаете именно их?

— Не только. Помимо Аргентины и нельзя забывать о , . Мне очень нравится испанская команда. У французов очень много травм. Мы хотим видеть Бельгию в ее лучшем состоянии.

В общем, в чемпионской гонке будет 6-8 команд, – сказал член научно-технической группы ФИФА в Катаре.