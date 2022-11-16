Франция — Австралия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Франция – Австралия – заключительный матч третьего игрового дня на Чемпионате мира по футболу 2022. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Франция – Австралия

Во сколько матч Франция – Австралия

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Льорис – Павар, Упамекано, Конате, Эрнандес – Рабьо, Тчуамени, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Австралия: Райан – Аткинсон, Суттар, Роулз, Бехич – Муй, Ирвайн, Макгри – Гудвин, Дьюк, Лекки.

Помимо этих двух сборных, в группе D выступают национальные команды Дании и Туниса.