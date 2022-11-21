Где смотреть Сборная Франции – Сборная Австралии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, сыграют сборная Франции и сборная Австралии в группе D Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Во сколько играют Франция – Австралия
Прогноз на матч Франция – Австралия
- Игра пройдет на стадионе «Al Janoub Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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