Франция – Австралия, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Поединки в группе D начнутся 22 ноября: на стадионе Эль-Джануб встретятся сборные Франции и Австралии. Любители футбола наверняка отметят, что и четыре года назад эти сборные играли друг против друга в группе: тогда в Казани французы победили со счетом 2:1 благодаря пенальти от Антуана Гризманна и удара Поля Погба. Теперь же они сыграют в катарском городе Эль-Вакр на арене Эль-Джануб.

Вы помните, что были случаи, когда победитель одного Чемпионата мира проваливался на следующем аж на групповом этапе. Это правило сработало в 2002, 2010, 2014 и 2018 годах: от него пострадали, соответственно, Франция, Италия, Испания и Германия. Есть ли предпосылки к тому, чтобы Франция опять попала в эту ситуацию? Давайте посмотрим.

Во сколько играют Франция – Австралия

Где смотреть матч Франция – Австралия

Франция

Со времен триумфа в Москве французы выиграли розыгрыш Лиги наций УЕФА 2020/2021 отчасти благодаря возвращению Карима Бензема, но перед этим потерпели крупную неудачу на чемпионате Европы в 2021 году, проиграв швейцарцам в 1/8 финала по пенальти. Тогда, несмотря на шедевральный гол Поля Погба, в серии пенальти смазал свой удар Килиан Мбаппе, став объектом хейтеров на некоторое время. Бензема же выступил не слишком внятно на том турнире. Но в Катар французы отобрались без проблем.

Теперь ситуация такова, что Карим Бензема впервые с 2014 года сыграет на чемпионате мира, а вот на Нголо Канте и на Поля Погба команда рассчитывать не сможет, поскольку их выбили из колеи травмы. В частности, Погба пытался избежать операции на мениске, который повредил еще перед началом сезона, и ограничился консервативным лечением: любая операция грозила ему выбыванием на долгий срок и пропуском Катара. Но этот риск в итоге не оправдался, и полузащитник «Ювентуса» может теперь забыть о Катаре.

Потеря Погба и Канте наверняка сопоставима с травмой Зидана в 2002 году, когда тот повредил мышцу бедра и вышел только в игре Чемпионата мира против Дании (впрочем, толку от этого не было). Однако Дидье Дешаму надо еще решить, как правильно использовать Карима Бензема и Килиана Мбаппе: новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» еще не гарантирует успех. Гипотетически в команду могут попасть еще трое восходящих звезд «Реала»: Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди и Орельен Тчуамени. Обратим внимание на Камавинга, который показывал высочайший уровень для молодежной команды, но уже успел отличиться голами и в основной сборной.

И совсем недавно пошли слухи, что Бензема может не сыграть в стартовом матче против Австралии, поскольку у него была диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы бедра: он гарантированно пропустит игру против «Райо Вальекано». Похоже, что ситуация у французов более чем серьезная?

Австралия

Мы привыкли к тому, что Австралия играет в азиатской зоне и стабильно выходит на Чемпионат мира. Однако в ее игре нет пока ничего, что можно было бы считать предпосылкой к выходу из группы: с 2006 года австралийцы и близко не подходили к этому шансу. В команде нет ярко выраженной звезды, какой был не только Тим Кэхилл, но и Миле Единак в 2018 году. А в качестве доказательства представим состав, который огласил главный тренер команды Грэм Арнольд. Там 26 человек.

Вратари: Мэтью Райан («Копенгаген», Дания), Дэнни Вукович («Сентрал Кост Маринерс»), Эндрю Редмэйн («Сидней»).

Защитники: Гарри Сауттар («Сток Сити», Англия), Милош Дегенек («Коламбус Крю», США), Бейли Райт («Сандерленд», Англия), Томас Денг («Албирекс Ниигата», Япония), Фран Карачич («Брешия», Италия), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс («Хартс», Шотландия), Азиз Бехич («Данди Юнайтед», Шотландия), Джоэл Кинг («Оденсе», Дания).

Полузащитники: Аарон Муй («Селтик», Шотландия), Джексон Ирвин («Санкт-Паули» Германия), Айдин Хрустич («Верона», Италия), Кэмерон Дэвлин («Хартс», Шотландия), Райли Макгри («Миддлсбро», Англия), Киану Баккус («Сент-Миррен», Шотландия).

Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн»), Митчелл Дюк («Фаджано Окаяма», Япония), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол («Сентрал Кост Маринерс»), Авер Мабил («Кадис», Испания), Мэттью Лэки («Мельбурн»), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед», Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия).

Итак, звезд в этом составе вообще нет. Возможно, что «вожаком» в команде станет Аарон Муй, который играл за «Брайтон» до начала пандемии COVID-19: какое-то время он и вовсе числился игроком «Манчестер Сити», но в АПЛ не провел ни матча. Еще несколько игроков (например, Сауттар, Аткинсон, Дэвлин) выступили на Олимпиаде в Токио и знают, каково играть в финальной части турнира. Тем самым для них открывается возможность получить бесценный опыт игр Чемпионата мира.

Австралийцы на турнир отобрались не без приключений: они заняли только третье место в группе после Саудовской Аравии и Японии, еле унеся ноги от сборной Омана. Они попали в стыковых азиатских матчах на сборную ОАЭ, обыграв ее 2:1, а затем с большим трудом по пенальти переиграли сборную Перу, отобравшись в Катар. Похожая ситуация была в 2005 году, когда команда, будучи еще в зоне Океании, в эпической двухматчевой схватке против Уругвая сумела взять верх по пенальти. Однако из того состава все уже завершили карьеру, и теперь австралийцам будет очень несладко на следующих турнирах.

Прогноз

Исходя из текущих тенденций, букмекеры полагают, что незаменимых во французской сборной нет и что помочь команде могут и другие цепкие полузащитники. Поэтому предпочтение отдается Франции: кэф 1.22 на действующих чемпионов мира, 6.2 на ничью и 15.0 на сенсацию а-ля Мексика четыре года тому назад. Что касается тотала, то можно зарядить на тотал больше 2.5 с кэфом 1.65 как более предпочтительный, а можно и на больше 3.5 с кэфом 2.5.

Из форы в пользу Франции предусмотрены вполне выгодные варианты (-1) с кэфом 1.32 и (-1.5) с кэфом 1.7: атакующая мощь французов тому будет способствовать. А вот от Австралии букмекеры голов не ждут: кэф 2.12 на тотал больше 0.5 против кэфа 1.72 на тотал меньше 0.5. В общем, наверняка только со стандартов у «Соккеруз» что и получится.

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.32

Ситуация у французов непростая. Но если Бензема за время восстановления не усугубит травму, то можно отделаться малой кровью и попытаться в плей-офф отстоять свой титул. У Дешама есть в Лиге 1 и в Ла Лиге кандидаты, которые могли бы помочь команде. Поэтому минимальную победу французы уж точно одержат. А вот австралийцам придется поднапрячься, хотя для игроков австралийской A-Лиги появится возможность узнать, каково играть против мировых звезд!