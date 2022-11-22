Франция — Австралия, 22.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Один из фаворитов всего Чемпионата мира и действующий чемпион сборная Франции будет экзаменовать в первом туре команду Австралии. Сборные выступают в группе D, их матч состоится 22 ноября на стадионе «Эль-Джануб» в городе Эль-Вакра, начало в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют Франция – Австралия

Где смотреть матч Франция – Австралия

Франция — Австралия: ставки на победу

Если сравнить составы обеих команд, то в сборной Австралии известных игроков вы не обнаружите. Некоторые выступают в средних клубах Европы, но в основном в австралийских и азиатских командах. Отсюда такой разрыв в коэффициентах. На победу сборной Франции 1,27, выигрыш сборной Австралии оценивается коэффициентом 15,00.

Франция — Австралия: ставки на форы

С большой долей вероятности в этом матче можно ожидать разгрома сборной Австралии. Связка Мбаппе-Бензема как минимум два гола организует, а Льорис вряд ли пропустит. Французы стремятся дойти как минимум до финала, и Австралия не тот соперник, который им помешает. Предлагаем ставку на победу сборной Франции с форой -1,5 — 1,67, либо с форой -2,5 — 2,70. В обратном случае поражение сборной Австралии, фора +2 — коэффициент 1,70.

Франция — Австралия: ставки на тоталы

Будет удивительно, если команды на двоих забьют меньше двух голов. Мы уже исходим из того, что два гола чемпионы мира забьют точно, поэтому предлагаем сделать ставку тотал больше 2,5 голов — 1,70. Можно разумно рискнуть и поставить тотал больше 3,5, ставка на него — 2,55.

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Австралия