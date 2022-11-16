Мексика — Польша: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Во втором матче группы C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют Мексика и Польша. Поединок пройдет на стадионе «974» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.

Где смотреть матч Мексика – Польша

Во сколько матч Мексика – Польша

Стали известны стартовые составы команд.

Мексика: Очоа – Санчес, Морено, Монтес, Гальярдо – Эррера, Чавес, Альварес – Лосано, Мартин, Вега.

Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Берешиньски, Кивер – Крыховяк, Шиманьски, Каминьски, Зелиньски, Залевски – Левандовски.

Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Аргентины и Саудовской Аравии.