Мексика — Польша: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
Во втором матче группы C на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют Мексика и Польша. Поединок пройдет на стадионе «974» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию поединка.
Где смотреть матч Мексика – Польша
Во сколько матч Мексика – Польша
Стали известны стартовые составы команд.
Мексика: Очоа – Санчес, Морено, Монтес, Гальярдо – Эррера, Чавес, Альварес – Лосано, Мартин, Вега.
Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Берешиньски, Кивер – Крыховяк, Шиманьски, Каминьски, Зелиньски, Залевски – Левандовски.
Помимо этих двух сборных, в группе C выступают национальные команды Аргентины и Саудовской Аравии.
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