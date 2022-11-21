Мексика — Польша, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В группе C 22 ноября 2022 года будет сыгран второй матч, в котором встретятся между собой сборные команды Мексики и Польши. Матч состоится на стадионе «974» в городе Доха, начало в 19:00 по московскому времени.
Во сколько играют Мексика – Польша
Где смотреть матч Мексика – Польша
Мексика — Польша: ставки на победу
Оба игровых коллектива имеют крепкие составы с примерно равным подбором игроков по уровню. Шансы сборных команд на победу в этой встрече выглядят приблизительно равными, а букмекеры при этом отдают предпочтение европейскому коллективу. Коэффициент в БК WInline на победу поляков — 2,60, а на победу мексиканцев — 2.75. На ничью же дают кэф 3.15.
Мексика — Польша: ставки на форы
Первый тур зачастую полон неожиданностей, тем более, что сложно анализировать готовность сборных команд, которые не так часто вместе тренируются и играют матчи. Чтобы застраховать свою ставку на победу одной из команд в случае ничейного исхода, можно взять вариант с нулевой форой, который вернет сумму вашей ставки на нее в случае ничьи. Нулевую фору на Мексику можно взять в БК Winline за кэф 1,91, а ставка на на нулевую фору на поляков оценивается коэффициентом 1,89.
Мексика — Польша: ставки на тоталы
Мексиканцы лишь в одном матче из последних четырех пробивали с оппонентом тотал порогом в 2,5 мяча. А Польша в трех последних играх ни разу. Да и в трех последних сыгранных очных встречах оппонентов ни разу за матч не было забито более двух мячей. Предлагаем ставку тотал меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за кэф 1,61.
Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Польша
|
Ставки
|
П 1
|
Х
|
П 2
|
Обе забьют
|
Ф1 (0)
|
Ф2 (0)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
Fonbet
|
2,75
|
3,20
|
2,70
|
1,97
|
1,92
|
1,90
|
2,30
|
1,65
|
1ХСтавка
|
2,76
|
3,28
|
2,72
|
1,95
|
1,95
|
1,93
|
2,24
|
1,59
|
Olimpbet
|
2,76
|
3,15
|
2,71
|
1,96
|
1,92
|
1,89
|
2,30
|
1,62
|
Марафон
|
2,76
|
3,28
|
2,72
|
1,95
|
1,95
|
1,93
|
2,24
|
1,59
|
BetBoom
|
2,85
|
3,15
|
2.70
|
1,91
|
1,96
|
1,88
|
2,30
|
1,65
|
Мелбет
|
2,85
|
3,15
|
2.70
|
1,91
|
1,96
|
1,88
|
2,30
|
1,65
|
СпортБет
|
2,75
|
3,20
|
2.70
|
1,97
|
1,92
|
1,90
|
2,30
|
1,65
|
Pin-Up
|
2,90
|
3,20
|
2,74
|
1,93
|
1,98
|
1,90
|
2,29
|
1,64
|
Zenit
|
2,90
|
3,10
|
2,75
|
1,95
|
2,00
|
1,90
|
2,45
|
1,62
|
1Win
|
2,67
|
3,17
|
2,63
|
1,94
|
1,88
|
1,86
|
2,24
|
1,59
Комментарии