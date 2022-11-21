Мексика — Польша, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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В группе C 22 ноября 2022 года будет сыгран второй матч, в котором встретятся между собой сборные команды Мексики и Польши. Матч состоится на стадионе «974» в городе Доха, начало в 19:00 по московскому времени. 

Во сколько играют Мексика – Польша

Где смотреть матч Мексика – Польша

Мексика — Польша: ставки на победу

Оба игровых коллектива имеют крепкие составы с примерно равным подбором игроков по уровню. Шансы сборных команд на победу в этой встрече выглядят приблизительно равными, а букмекеры при этом отдают предпочтение европейскому коллективу. Коэффициент в БК WInline на победу поляков — 2,60, а на победу мексиканцев — 2.75. На ничью же дают кэф 3.15.

Мексика — Польша: ставки на форы

Первый тур зачастую полон неожиданностей, тем более, что сложно анализировать готовность сборных команд, которые не так часто вместе тренируются и играют матчи. Чтобы застраховать свою ставку на победу одной из команд в случае ничейного исхода, можно взять вариант с нулевой форой, который вернет сумму вашей ставки на нее в случае ничьи. Нулевую фору на Мексику можно взять в БК Winline за кэф 1,91, а ставка на на нулевую фору на поляков оценивается коэффициентом 1,89.

Мексика — Польша: ставки на тоталы

Мексиканцы лишь в одном матче из последних четырех пробивали с оппонентом тотал порогом в 2,5 мяча. А Польша в трех последних играх ни разу. Да и в трех последних сыгранных очных встречах оппонентов ни разу за матч не было забито более двух мячей. Предлагаем ставку тотал меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за кэф 1,61.

Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Польша

 

Ставки

П  1

 Х 

П  2

Обе забьют

Ф1 (0)

Ф2 (0)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

2,75

3,20

2,70

1,97

1,92

1,90

2,30

1,65

1ХСтавка

2,76

3,28

2,72

1,95

1,95

1,93

2,24

1,59

Winline

2,75

3,15

2,70

1,96

1,91

1,89

2,27

1,61

Лига Ставок

2,75

3,15

2,75

1,96

1,90

1,87

2,27

1,61

PARI

2,75

3,20

2,70

1,97

1,92

1,90

2,30

1,65

Olimpbet

2,76

3,15

2,71

1,96

1,92

1,89

2,30

1,62

Марафон

2,76

3,28

2,72

1,95

1,95

1,93

2,24

1,59

BetBoom

2,85

3,15

2.70

1,91

1,96

1,88

2,30

1,65

Мелбет

2,85

3,15

2.70

1,91

1,96

1,88

2,30

1,65

LEON

2,73

3,19

2.70

1,98

1,93

1,90

2,31

1,64

СпортБет

2,75

3,20

2.70

1,97

1,92

1,90

2,30

1,65

Pin-Up

2,90

3,20

2,74

1,93

1,98

1,90

2,29

1,64

Zenit

2,90

3,10

2,75

1,95

2,00

1,90

2,45

1,62

1Win

2,67

3,17

2,63

1,94

1,88

1,86

2,24

1,59

 

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