Мексика — Польша, 21.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В группе C 22 ноября 2022 года будет сыгран второй матч, в котором встретятся между собой сборные команды Мексики и Польши. Матч состоится на стадионе «974» в городе Доха, начало в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Мексика – Польша

Где смотреть матч Мексика – Польша

Мексика — Польша: ставки на победу

Оба игровых коллектива имеют крепкие составы с примерно равным подбором игроков по уровню. Шансы сборных команд на победу в этой встрече выглядят приблизительно равными, а букмекеры при этом отдают предпочтение европейскому коллективу. Коэффициент в БК WInline на победу поляков — 2,60, а на победу мексиканцев — 2.75. На ничью же дают кэф 3.15.

Мексика — Польша: ставки на форы

Первый тур зачастую полон неожиданностей, тем более, что сложно анализировать готовность сборных команд, которые не так часто вместе тренируются и играют матчи. Чтобы застраховать свою ставку на победу одной из команд в случае ничейного исхода, можно взять вариант с нулевой форой, который вернет сумму вашей ставки на нее в случае ничьи. Нулевую фору на Мексику можно взять в БК Winline за кэф 1,91, а ставка на на нулевую фору на поляков оценивается коэффициентом 1,89.

Мексика — Польша: ставки на тоталы

Мексиканцы лишь в одном матче из последних четырех пробивали с оппонентом тотал порогом в 2,5 мяча. А Польша в трех последних играх ни разу. Да и в трех последних сыгранных очных встречах оппонентов ни разу за матч не было забито более двух мячей. Предлагаем ставку тотал меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline за кэф 1,61.

Коэффициенты букмекеров на матч Мексика — Польша