Мексика — Польша, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

22 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч группы C между сборными Мексики и Польши. Встреча состоится на стадионе «Рас-Абу-Абуд» в Дохе и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5.

Где смотреть матч Мексика – Польша

Во сколько играют Мексика – Польша

Мексиканская сборная — одна из сильнейших и самая титулованная команда Центральной Америки. Главный успех мексиканцев на международной арене — победа в Кубке конфедераций в 1999 году, когда в финале они обыграли Бразилию.

С 1994 года Мексика является неизменным участником чемпионатов мира. Каждый раз мексиканцы выходили в плей-офф турнира и каждый раз заканчивали свое выступление на стадии ⅛ финала.

На последнем Мундиале, который проходил в России в 2018 году, Мексика вышла из группы с Германией, Швецией и Южной Кореей, а на первой стадии плей-офф «зеленых» ждал грозный соперник в лице Бразилии, которая выиграла 2:0 и прошла дальше.

В отборочном этапе предстоящего Мундиаля Мексика заняла второе место в зоне КОНКАКАФ, уступив первую строчку канадцам, и напрямую вышла на Чемпионат мира.

За 14 матчей отбора Мексика потерпела два поражения — в гостях от США и Канады. Оба этих поражения пришлись на середину отборочного этапа и немного пошатнули уверенную поступь мексиканцев, но в дальнейшем они собрались и завоевали путевку в Катар.

В сборной Мексики всегда были собраны крепкие футболисты, многие из которых выступают в Европе. На Чемпионате мира в Катаре лидерами команды должны стать 36-ий Андрес Гуардадо из испанского «Бетиса» и Ирвинг Лосано из итальянского «Наполи».

Есть у мексиканской сборной, которой руководит аргентинский тренер Херардо Мартино, и серьезная потеря: на Чемпионат мира не поедет хавбек «Севильи» Хесус Корона, получивший серьезную травму на тренировке.

Также Мартино не рассчитывает в Катаре на легенд сборной Чичарито и Карлоса Велу.

Путь сборной Польши на Чемпионат мира в Катаре был тернист. В европейском отборе поляки заняли второе место в своей группе, уступив первую строчку англичанам, и вышли в стыковые матчи, перед которыми главный тренер команды Паулу Соуза неожиданно подал в отставку. В самой Польше португальца после этого назвали трусом.

В первом стыковом матче поляки должны были играть с Россией, но после исключения российской команды из соревнований вышли в финал квалификации, где достаточно уверенно на своем поле обыграли Швецию (2:0) благодаря голам Роберта Левандовского с пенальти и Петра Зелиньского.

Поляки участвовали в восьми из 21-го Чемпионата мира, и лучшим достижением команды были две бронзы — в 1974-м и 1982-м годах.

На последнем Мундиале в России поляки выступили неудачно и не вышли из группы, заняв последнее место в квартете с Колумбией, Японией и Сенегалом.

В целом польская сборная — средняя по европейским меркам команда, для которой выход в плей-офф чемпионата мира станет очень хорошим результатом.

Главная звезда поляков — Роберт Левандовски. Нападающий «Барселоны» находится в блестящей форме, забив 18 голов в семнадцати играх за свой новый клуб.

Помимо Левандовского в сборной Польши есть еще ряд звездных футболистов: голкипер Войцех Шченсны из «Ювентуса», Петр Зелиньски из «Наполи» и Аркадиуш Милик из того же «Ювентуса».

Есть в составе поляков и игроки, ранее выступавшие в Российской Премьер-лиге: Гжегож Крыховяк, Артур Енджейчик и Себастьян Шиманьски.

Прогноз на матч Мексика — Польша

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Как видим, аналитики не отдают преимущество какой-либо сборной, так как команды действительно примерно равны по уровню. Плюс матч имеет важнейшее значение в плане дальнейшей турнирной борьбы — победитель этой пары практически гарантирует себе место в плей-офф.

Поэтому, вероятнее всего, что команды предпочтут закрытый футбол и много не забьют. Можно поставить на ТМ 2,5 за 1,61.

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