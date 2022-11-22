Мексика — Польша, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Теги Сборная Польши по футболу Сборная Мексики по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

22 ноября на Чемпионате мира в Катаре пройдет матч группы C между сборными Мексики и Польши. Встреча состоится на стадионе «Рас-Абу-Абуд» в Дохе и начнется в 19:00 по московскому времени.

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5.

Где смотреть матч Мексика – Польша

Во сколько играют Мексика – Польша

Сборная Мексики

Мексиканская сборная — одна из сильнейших и самая титулованная команда Центральной Америки. Главный успех мексиканцев на международной арене — победа в Кубке конфедераций в 1999 году, когда в финале они обыграли Бразилию.

С 1994 года Мексика является неизменным участником чемпионатов мира. Каждый раз мексиканцы выходили в плей-офф турнира и каждый раз заканчивали свое выступление на стадии ⅛ финала.

На последнем Мундиале, который проходил в России в 2018 году, Мексика вышла из группы с Германией, Швецией и Южной Кореей, а на первой стадии плей-офф «зеленых» ждал грозный соперник в лице Бразилии, которая выиграла 2:0 и прошла дальше.

В отборочном этапе предстоящего Мундиаля Мексика заняла второе место в зоне КОНКАКАФ, уступив первую строчку канадцам, и напрямую вышла на Чемпионат мира.

За 14 матчей отбора Мексика потерпела два поражения — в гостях от США и Канады. Оба этих поражения пришлись на середину отборочного этапа и немного пошатнули уверенную поступь мексиканцев, но в дальнейшем они собрались и завоевали путевку в Катар.

В сборной Мексики всегда были собраны крепкие футболисты, многие из которых выступают в Европе. На Чемпионате мира в Катаре лидерами команды должны стать 36-ий Андрес Гуардадо из испанского «Бетиса» и Ирвинг Лосано из итальянского «Наполи».

Есть у мексиканской сборной, которой руководит аргентинский тренер Херардо Мартино, и серьезная потеря: на Чемпионат мира не поедет хавбек «Севильи» Хесус Корона, получивший серьезную травму на тренировке.

Также Мартино не рассчитывает в Катаре на легенд сборной Чичарито и Карлоса Велу.

Сборная Польши

Путь сборной Польши на Чемпионат мира в Катаре был тернист. В европейском отборе поляки заняли второе место в своей группе, уступив первую строчку англичанам, и вышли в стыковые матчи, перед которыми главный тренер команды Паулу Соуза неожиданно подал в отставку. В самой Польше португальца после этого назвали трусом.

В первом стыковом матче поляки должны были играть с Россией, но после исключения российской команды из соревнований вышли в финал квалификации, где достаточно уверенно на своем поле обыграли Швецию (2:0) благодаря голам Роберта Левандовского с пенальти и Петра Зелиньского.

Поляки участвовали в восьми из 21-го Чемпионата мира, и лучшим достижением команды были две бронзы — в 1974-м и 1982-м годах.

На последнем Мундиале в России поляки выступили неудачно и не вышли из группы, заняв последнее место в квартете с Колумбией, Японией и Сенегалом.

В целом польская сборная — средняя по европейским меркам команда, для которой выход в плей-офф чемпионата мира станет очень хорошим результатом.

Главная звезда поляков — Роберт Левандовски. Нападающий «Барселоны» находится в блестящей форме, забив 18 голов в семнадцати играх за свой новый клуб.

Помимо Левандовского в сборной Польши есть еще ряд звездных футболистов: голкипер Войцех Шченсны из «Ювентуса», Петр Зелиньски из «Наполи» и Аркадиуш Милик из того же «Ювентуса».

Есть в составе поляков и игроки, ранее выступавшие в Российской Премьер-лиге: Гжегож Крыховяк, Артур Енджейчик и Себастьян Шиманьски.

Прогноз на матч Мексика — Польша

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора

Победа Мексики

Ничья

Победа Польши 

Лига Ставок

2.75

3.15

2,75

Fonbet

2.65

3.25

2.80

Winline

2.75

3.15

2.70

Pari

2.75

3.10

2.70

Марафон

2.79

3.18

2.84

Как видим, аналитики не отдают преимущество какой-либо сборной, так как команды действительно примерно равны по уровню. Плюс матч имеет важнейшее значение в плане дальнейшей турнирной борьбы — победитель этой пары практически гарантирует себе место в плей-офф.

Поэтому, вероятнее всего, что команды предпочтут закрытый футбол и много не забьют. Можно поставить на ТМ 2,5 за 1,61.

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные