Гарет Бэйл: «Через 20 лет, сидя на моем месте, кто-то скажет, что выход Уэльса на ЧМ-2022 его вдохновил играть и любить футбол. Творится история»

Полузащитник Гарет Бэйл рассказал о важности выступления сборной Уэльса на ЧМ-2022.

«Франция-1998 – возможно, первое мое воспоминание о чемпионатах мира. Помню, у меня был пенал с эмблемой турнира.

всегда разочаровывали меня, поскольку не участвовал. Когда ребенок не видит своей команды, турнир для него в какой-то степени лишается изюминки. И то, что сейчас Уэльс сыграет на чемпионате мира, станет невероятным событием как для молодежи, так и для всей нации.

Все долго об этом мечтали, мы часто были очень близки к выходу. И то, что наконец-то это удалось сделать, здорово для нас и для страны.

Это пойдет на пользу развитию футбола в нашей стране, вдохновит новое поколение отправлять детей на футбол. В будущем, надеюсь, наша национальная команда станет еще сильнее.

И если лет через 20 кто-то из этих людей будет сидеть на моем месте и говорить, что выход Уэльса на ЧМ-2022 вдохновил его играть в футбол и любить игру, это будет потрясающая история. Уверен, так оно и будет лет через 20.

Мы чувствуем, как взбудоражена наша страна, и постараемся сделать так, чтобы она нами гордилась. Выйти на ЧМ – это, возможно, самое большое, что мы могли бы сделать для нашей страны, такого не было 64 года.

Сейчас творится история. Уроки в школах будут прерываться ради наших матчей. Дети будут пропускать занятия, чтобы посмотреть матчи. Это очень важное событие – и долгожданное», – сказал футболист .