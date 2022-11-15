Сафонов и Зиньковский не полетят на матч России и Таджикистана. У Матвея травма, у Антона простуда

Матвей Сафонов и Антон Зиньковский не сыграют в матче сборных России и Таджикистана.

Голкипер «Краснодара» и полузащитник по состоянию здоровья покинули базу сборной России в Новогорске и не полетят в Таджикистан.

в матче с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Игра пройдет 17 ноября в Душанбе.