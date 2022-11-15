Сафонов и Зиньковский не полетят на матч России и Таджикистана. У Матвея травма, у Антона простуда
Матвей Сафонов и Антон Зиньковский не сыграют в матче сборных России и Таджикистана.
Голкипер «Краснодара» и полузащитник «Спартака» по состоянию здоровья покинули базу сборной России в Новогорске и не полетят в Таджикистан.
«Матвей Сафонов в матче РПЛ с «Оренбургом» получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом «Краснодара» Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.
Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участие в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», – сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Игра пройдет 17 ноября в Душанбе.
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