Слуцкий о ЧМ-2022: «Для Месси или Роналду сложилось бы красиво, если бы выиграла Аргентина или Португалия. Я этого хочу»

поделился ожиданиями от .

«Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или , или – по крайней мере, я этого хочу.

Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво», – сказал экс-тренер в эфире «Коммент.Шоу».