Слуцкий о ЧМ-2022: «Для Месси или Роналду сложилось бы красиво, если бы выиграла Аргентина или Португалия. Я этого хочу»
Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от ЧМ-2022.
«Наверное, все мы хотим, чтобы чемпионат мира выиграла или Португалия, или Аргентина – по крайней мере, я этого хочу.
Мне кажется, это была бы красивая история или для Месси, или для Роналду, потому что я уверен, что для каждого из них это последний чемпионат мира. Все получилось бы очень красиво», – сказал экс-тренер «Рубина» в эфире «Коммент.Шоу».
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