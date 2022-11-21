остался недоволен пропущенным Англией голом в конце матча с (6:2).

«Мне это слегка надоело. Конечно, стоит порадоваться тому, что мы выиграли так крупно, играли так хорошо большую часть времени. Мы выглядели подготовленными и хотели быть именно такой командой, как сегодня.

Игроки хорошо справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения были действительно хороши. Мне стоило бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча на таком этапе матча.

В матче с США нам нужно быть на высоте. Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять.

Пропущенные голы – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию. И мы теряем эффективность, когда игра идет неспешно», – заявил Саутгейт.