Саутгейт о двух голах Ирана: «Мне это слегка надоело. Стоило бы порадоваться игре Англии, но нельзя так пропускать»
Гарет Саутгейт остался недоволен пропущенным Англией голом в конце матча с Ираном (6:2).
«Мне это слегка надоело. Конечно, стоит порадоваться тому, что мы выиграли так крупно, играли так хорошо большую часть времени. Мы выглядели подготовленными и хотели быть именно такой командой, как сегодня.
Игроки хорошо справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения были действительно хороши. Мне стоило бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча на таком этапе матча.
В матче с США нам нужно быть на высоте. Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять.
Пропущенные голы – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию. И мы теряем эффективность, когда игра идет неспешно», – заявил Саутгейт.
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