Сака о 6:2 с Ираном: «Англия показала всем, на что способна. Сегодня особенный день»

поделился впечатлениями от матча Англии с Ираном (6:2).

«Я не могу описать это чувство, это потрясающе. Я очень счастлив и горд. Мы одержали победу, так что сегодня действительно особенный день.

Нам важно было хорошо начать. До турнира мы играли не лучшим образом, было много разговоров о нашей форме, но мы показали всем, насколько мы качественны и на что способны.

Это удивительно – одержать победу под таким большим давлением. Но нужно продолжать в том же духе – через несколько дней у нас следующая игра, и мы снова должны победить.

Я прекрасно себя чувствую. Я ощущаю поддержку и любовь болельщиков, тренерского штаба и моих товарищей по команде. Это все, что мне нужно.

Я чувствую, что готов выкладываться на 100%, и я буду делать это каждый раз, когда надеваю эту футболку», – сказал нападающий и сборной , забивший два гола.

Англия разнесла Иран – 6:2! Сака и Тареми сделали дубли