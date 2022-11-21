Ширер о 6:2 Англии с Ираном: «Беллингем невероятен. Самое главное – хорошо начать»
Алан Ширер прокомментировал победу сборной Англии над Ираном (6:2) на ЧМ-2022.
«Самое главное – хорошо начать, все знают, как это влияет на уверенность в себе.
Как они начали игру и затем продолжили ее... Каждый раз, когда они шли вперед, они представляли угрозу воротам. Каждый игрок сыграл свою роль, это был действительно впечатляющий матч.
И какое выступление от Беллингема! Он невероятен», – сказал бывший капитан сборной Англии.
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