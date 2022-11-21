Посол Катара в РФ о ЧМ: «Надеемся на выход в плей-офф, но это будет непросто»

Посол Катара в России высказался о старте .

Накануне сборная Катара проиграла Эквадору (0:2) в матче открытия турнира.

«Да, церемония была идеальной. Я думаю, что это одна из лучших церемоний открытия чемпионата мира. Мы готовились, все было прекрасно. Я очень счастлив увидеть это сегодня.

Мы надеемся на это [выход в плей-офф]. Но вы знаете, что это будет непросто. Хотелось бы, чтобы сборная Катара была лучше в следующем матче», – сказал Ахмед бен Насер бен Джасим аль-Тани.

25 ноября Катар сыграет с Сенегалом, 29-го – с Нидерландами.

Катар – первый хозяин в истории, проигравший открытие ЧМ. Хави и Рауль не помогли