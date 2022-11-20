Тренер Катара о 0:2 с Эквадором: «Мы сражались. Не то чтобы мы не хотели идти в атаку, просто у соперника было свое оружие»

Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от сборной (0:2) в матче открытия ЧМ-2022.

«Мы сражались, но у соперника были свои планы. Не то чтобы мы не хотели идти в атаку, просто у соперника было свое оружие.

Если мы хотим навязать борьбу, мы должны защищаться и играть более организованно. Хотелось бы, чтобы мы эффективнее владели мячом», – сказал Феликс Санчес Бас.

Катар ни разу не пробил в створ за 1-й тайм матча открытия ЧМ-2022 с Эквадором. Всего у него 1 удар

Катар – первый хозяин в истории, проигравший открытие ЧМ. Хави и Рауль не помогли