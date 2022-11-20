Тренер Эквадора про 2:0 с Катаром: «Мы играли так, как и хотели. Большая победа, в первом матче давление всегда высоко»

Тренер сборной Эквадора прокомментировал победу в матче-открытии над сборной Катара.

Сборная Эквадора обыграла сборную Катара со счетом 2:0. Автор первого гола на турнире, Эннер Валенсия, был заменен во втором тайме встречи, получив повреждение.

«Это была большая победа. В первом матче чемпионата мира давление и напряжение всегда повышены. А мы еще и самая молодая команда турнира, поэтому знали, что столкнемся с давлением.

Нашей важнейшей задачей было победить. Мы играли так, как и хотели. Я не абсолютно счастлив, но спокоен, потому что мы сделали то, что должны были. Если мы хотим выйти из группы, нужно поработать над некоторыми аспектами.

Эннер Валенсия точно сыграет против Нидерландов, в этом нет никаких сомнений», – сказал Густаво Альфаро.

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