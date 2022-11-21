Канчельскис про 0:0 с Узбекистаном: «Ну выиграли бы 5:0, и что, вышли бы на ЧМ? Время такое – проверяем молодых»

прокомментировал результат матча сборной России с Узбекистаном.

«Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0». Вот выиграли бы у со счетом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли?

Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело, выйдем на чемпионат мира или нет», – сказал бывший игрок сборной России.

Нигматуллин о сборной России: «Результат не имеет значения, каждый матч сейчас – работа на перспективу. Критиковать у нас все умеют»

Жуков о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Футболисты не выкладываются. У ребят нет мотивации, лучше играть двусторонки в таком случае»