Канчельскис про 0:0 с Узбекистаном: «Ну выиграли бы 5:0, и что, вышли бы на ЧМ? Время такое – проверяем молодых»
Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча сборной России с Узбекистаном.
«Сейчас Карпин ищет и проверяет молодых ребят. Когда будем играть отборочные матчи, тогда и стоит требовать результат. А сейчас начинают кричать: «Аля-улю, нужно побеждать 7:0 или 8:0». Вот выиграли бы у Узбекистана со счетом 5:0, и что? На ЧМ бы вышли?
Сейчас такое время, когда мы проверяем молодых футболистов. Как будто от результата этого зависело, выйдем на чемпионат мира или нет», – сказал бывший игрок сборной России.
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