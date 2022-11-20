Нигматуллин о сборной России: «Результат не имеет значения, каждый матч сейчас – работа на перспективу. Критиковать у нас все умеют»

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Руслан Нигматуллин прокомментировал результаты товарищеских матчей сборной России.

– Сейчас результат не имеет значения. Каждый матч сейчас – больше работа на перспективу. Это работа над составом, в каждом матче идет селекция. То есть сейчас нужно определиться с будущим: на кого можно рассчитывать, а на кого нет. Потому что сейчас приходится вариться в собственном соку.

Надо оптимистично смотреть в будущее и планомерно работать. Пока так. Ну, у сборной нет особого костяка. Постоянно экспериментальный состав, поэтому на данный момент не идет работа на результат.

– Словом, критики эти результаты сейчас не заслуживают?

– Ну, критиканством у нас все умеют отлично заниматься. «Доброжелателей» у Валерия Георгиевича среди его бывших коллег, например, хватает. Какой смысл сейчас критиковать? Сейчас и так сложное положение. Нужно делать на это поправки.

Сейчас нет такого, что сборная – это 11 лучших футболистов. В команду вызываются 20 перспективных игроков, которые в отдаленном будущем могут защищать цвета сборной. Кто именно? На каждом сборе – новые имена. Я даже отдельные фамилии не знаю.

Так что требовать, чтобы Карпин потренировал три дня, и сразу они понеслись… Нет, понятно, что потенциально должны быть сильнее Узбекистана и Таджикистана. Но давайте все же делать поправки на то, что это не сильнейший состав на данный момент. В большей степени это молодежь, – сказал бывший вратарь сборной России.

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