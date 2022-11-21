Андрей Мостовой: «Россия не «возила вату» – отдавалась на 100%. Но матчи неудачные»

высказался о сухих матчах России с и .

– Болельщики недовольны, что вы «возили вату».

– Не сказал бы, что «возили вату», отдавались на сто процентов. «Вату» точно не «возили». Неудачные матчи, но полностью отдавались.

Было много новичков, в матче с Узбекистаном были ребята постарше, которые давно в сборной. Да, что-то не получилось. Но все ребята молодцы, – сказал полузащитник .