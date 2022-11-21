«ПСЖ» хочет за Икарди 30 млн евро. «Галатасарай» считает сумму завышенной
«ПСЖ» просит за форварда Мауро Икарди слишком крупную сумму, считают в «Галатасарае».
Как передает Calciomercato со ссылкой на Haberturk TV, парижане готовы позволить турецкой команде выкупить аргентинца за 30 млн евро. Стамбульская команда не готова согласиться на такие условия.
Арендованный у «ПСЖ» нападающий забил 4 гола за 6 матчей в чемпионате и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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