«ПСЖ» хочет за Икарди 30 млн евро. «Галатасарай» считает сумму завышенной

просит за форварда слишком крупную сумму, считают в .

Как передает Calciomercato со ссылкой на Haberturk TV, парижане готовы позволить турецкой команде выкупить аргентинца за 30 млн евро. Стамбульская команда не готова согласиться на такие условия.

Арендованный у «ПСЖ» нападающий забил 4 гола за 6 матчей в чемпионате и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.