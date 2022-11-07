Ванда о расставании с Икарди: «Он звонил мне с утра до вечера, до сих пор пытается меня вернуть, но я не обязана все прощать. Я поступила правильно»

Ванда Нара рассказала о расставании с .

Она объявила о расставании с аргентинским футболистом в сентябре. Позже стало известно, что нападающий «ПСЖ», арендованный , уволил экс-супругу с должности агента.

«Мы развелись два месяца назад. Но я по-прежнему люблю его, и он самый важный человек для меня в этом мире.

Мы расстались мирно. Я много работаю в Аргентине, он в Турции, а наши дети в Италии – они хотят жить там.

Мои отношения с рэпером – это неправда. Недоразумение возникло из-за нашей совместной работы. Но Мауро разозлился из-за этого и постоянно звонил мне, пока я работала, – с утра до вечера.

Он продолжает пытаться вернуть меня, но я не обязана все прощать. Я приняла решение расстаться с ним, чтобы защитить семью и обрести душевное спокойствие, и сейчас я чувствую, что поступила правильно.

Смогу ли я однажды вернуться к Мауро? Трудно сказать наверняка», – сказала Нара в телешоу Verissimo.

Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?