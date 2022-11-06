Канчельскис о Дзюбе: «Вот уровень российского футбола – не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие» 

прокомментировал расторжение контракта с .

«Вот уровень российского футбола – не можем заиграть в Турции. Надо думать об этом, а у нас же только любят поговорить, покричать, что мы самые лучшие. Оказывается, что нет – все не так. Не так радужно, как описывают и говорят.

Конечно, он лучший бомбардир российского футбола… Не заиграл – бывает. Жизнь продолжается.

Возвращение в Россию? Решение за Артемом. Если мы скажем – он вернется, а если скажем нет – не вернется? Захочет – вернется. Мы же не будем гадать на кофейной гуще», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Турецкая карьера Дзюбы – в трех грустных картинках. Даже в 18 лет он играл чаще