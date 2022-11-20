Жуков о матчах России с Таджикистаном и Узбекистаном: «Футболисты не выкладываются. У ребят нет мотивации, лучше играть двусторонки в таком случае»

Александр Жуков прокомментировал матчи сборной России с Таджикистаном и .

– Некоторые болельщики говорят, что нашей сборной лучше вообще не играть, чем играть вничью с и Узбекистаном. Какие вы сделали в целом выводы после прошедших матчей?

– Если после первого матча можно было сделать скидку на искусственное поле, что на нем трудно играть, то сегодня можно сказать одно – у ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше играть тренировочные двусторонки в таком случае, чем товарищеские официальные матчи, где видно, что футболисты не выкладываются.

Кроме мотивации, видно, что команда не сыграна. Но оно и понятно, Карпин пробует разные сочетания игроков, это полезно. Но если уже вышли играть, тем более матч показывают по телевизору для болельщиков, нужно как-то по-другому это все делать, игроки должны быть более мотивированы.

– Ребята сами говорили, что играть за сборную – это уже мотивация.

– По этим матчам этого сказать невозможно.

– Какие эмоции у вас вызывает игра нашей сборной после таких игр?

– Никаких – один удар по воротам за весь матч, нет движения. Понятно, что это товарищеский матч, но команда же играет для болельщиков.

– Пишут, что в АФК у нас ничего не получится, и лучше оставаться в УЕФА.

– Ну, так говорить не надо. Если бы это был какой-то отборочный матч, они бы играли по-другому.

Уровень нашей сборной все же выше, чем у тех команд, с которыми мы играли. В целом, продолжать играть товарищеские матчи нужно, – сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ и почетный президент Олимпийского комитета России.