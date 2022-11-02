Канчельскис о Божовиче: «Он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев»

не считает легендой российского футбола.

«Божович проработал во многих клубах в России. Да, специалист неплохой. Он работал во многих хороших командах, еще и остался недоволен.

Хорошо работал и хорошо заработал. Но он не легенда. Легенды у нас Газзаев, Семин и Романцев. А он что? Кубок выиграл, и что теперь, легенда сразу?

Убили как специалиста – громко сказано. Не совсем это правда. Миодраг проработал в «Динамо», «Ростове» и в «Амкаре». Ему грех жаловаться!

Если бы его убили, то он поработал бы с одной командой и вернулся к себе в страну. Но он же был не в одном российском клубе. Божович должен быть доволен!» – сказал бывший хавбек сборной России.

Миодраг Божович: «Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

Божович обозвал Спаллетти «лысым гондоном», хотя раньше с ним обнимался и называл асом. Есть идеи – почему?