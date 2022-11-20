Депутат Терюшков: «ЧМ-2022 станет зоной водораздела между прошлым устройством и будущим. А мировое будущее сейчас зарождается в России»

Депутат Роман Терюшков оценил высказывания главы ФИФА в защиту ЧМ-2022 в Катаре.

«Естественно, в этих нетривиальных условиях главе международного футбола приходится сглаживать конфликт и признаваться во всех грехах, мести хвостом, пятить назад, прыгать на одной ножке. Даже если он заблеет, никто уже не удивится. Потому что он может почувствовать себя и козлом, и любым другим рогатым животным. Не все же геев прославлять.

А в целом, этот чемпионат станет апогеем, зоной водораздела между прошлым устройством и будущим. А мировое будущее сейчас зарождается в России», – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».

«Сегодня чувствую себя катарцем, африканцем, геем, инвалидом, рабочим-мигрантом». Президент ФИФА о дискриминации

Президент ФИФА о ЧМ-2022: «Можете распять меня. Не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Пусть люди наслаждаются турниром»