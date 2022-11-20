Депутат Терюшков: «Для Узбекистана и Таджикистана приезд России – как для нас приезд Бразилии. Наша сборная выше классом и уровнем»

Депутат Роман Терюшков высказался об игре России с Узбекистаном (0:0).

– Мотивация на товарищеские игры всегда ниже, чем на официальные, но вместе с этим я могу сказать, что у меня отличные впечатления, когда сборная России играет со своим флагом, со своим гербом, со своим гимном.

Безусловно, футболисты подарили праздник болельщикам в Таджикистане, в Узбекистане. Когда наша сборная, которая выше уровнем, классом, приезжает играть с национальными сборными этих стран, для них это хорошее спортивное событие.

Наверное, все хотят видеть атакующую игру с обилием голов, но что есть, то есть. В этом нет ничего страшного. Главное, что на трибунах было максимальное количество зрителей.

Думаю, в обозримом будущем мы будем проводить большее количество товарищеских матчей с теми сборными, которые хотят играть с нами, а их таких огромное количество. Уверен, что такими небольшими шагами мы будем создавать ту самую новую международную спортивную общность.

– Вы сказали, что мы подарили праздник болельщикам Узбекистана и Таджикистана, но как быть с российскими болельщиками? Нужны ли им такие матчи, которые явно обходятся недешево, или лучше играть в Москве против сборной легионеров, депутатов или футболистов Медиалиги, а деньги на перелет и гостиницы отдать на детский футбол?

– Эти игры были бы не так интересны. Здесь есть экономическая составляющая, но могу сказать, что такие игры нужны. Это братские для нас страны, где народ тоже хотел бы видеть сборную топ-уровня. Это может сказаться и на взаимоотношениях народов. Точно так же, как для нас приезд, условно, Аргентины или Бразилии, для них – приезд сборной России. Поэтому суть этих матчей нельзя недооценивать.

Что касается товарищеских матчей в России, безусловно, они тоже будут. Сюда надо приглашать те же сборные , , другие сборные, которые будут готовы быть с нами в равных условиях. Нужно показывать себя, спорт должен объединять, – сказал бывший член наблюдательного совета «Химок».