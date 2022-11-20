Катар — Эквадор — 0:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 20.11.2022

В матче-открытия Чемпионата мира сборная Катара сыграла с Эквадором на стадионе «Эль-Бейт» в городе Эль-Хаур. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской сборной.

Результат матча Катар – Эквадор на ЧМ-2022

Эквадор сходу стал оказывать давление на команду-хозяйку мирового первенства. В самом начале встречи неудачный выход вратаря сборной Катара привел к голу. Однако мяч был отменен из-за положения «вне игры». На 16-й минуте встречи был назначен пенальти в ворота сборной Эквадора после нарушения голкипера Катара на Эннере Валенсии. Сам пострадавший отправил мяч в ворота катарцев — в этот раз гол был засчитан. На 31-й минуте встречи Валенсия с передачи Пресиадо оформляет дубль. На сей раз он сделал это с игры, головой отправив мяч в ворота соперника. Хозяева мундиаля отметились несколькими подходами к воротам соперника, но ничего более серьезного команде создать не удалось. Игра получилась богатой на борьбу и стычки, что нашло свое отражение в статистике розданных Даниэлем Орсато желтых карточек.

Видеообзор матча Катар — Эквадор