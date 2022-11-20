Фанаты Эквадора скандировали «Мы хотим пива!» в перерыве матча с Катаром. ФИФА запретила его продажу на стадионах
Болельщики сборной Эквадора изъявили желание выпить пива в перерыве матча с Катаром.
После первого тайма игры открытия ЧМ-2022 фанаты на «Аль-Байте» начали скандировать: «Мы хотим пива, мы хотим пива!»
18 ноября ФИФА объявила о запрете продажи алкогольного напитка на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира.
Гостям вип-лож на ЧМ-2022 будут предлагать пиво и шампанское. Цена таких мест – больше 22 тысяч евро
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