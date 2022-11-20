Гаврилов о сборной после 0:0 с Узбекистаном: «Для чего держать команду? Надо закрывать. Даже на таком уровне не могут играть»

высказался о сборной России после 0:0 в матче с .

«Для меня все очень ожидаемо, потому что матч с Таджикистаном не внушал доверия. Ничего нет: моментов, связи, отдачи. Смотреть нечего.

Удивляет только одно их оправдание: «У нас нет возможности проявлять себя на более высоком уровне». Если нет возможности, это не говорит о том, что нужно в нынешней ситуации относиться к своему делу спустя рукава.

Просто не знаю, им не надо, что ли?! Это же их работа. Даже на таком уровне они не могут играть, куда готовиться-то?

Для чего держать команду? Надо закрывать. Самому Карпину сказать нечего. Мне неприятна вся картина, настроение падает совсем от всего увиденного», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР.

Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд