Пономарев про 0:0 с Узбекистаном: «Худшие игроки за всю историю – какие-то деревяшки. Нельзя такой футбол показывать на всю России, им достаточно 1000 долларов в месяц за такую игру»

Владимир Пономарев раскритиковал футболистов после матча с .

Товарищеская игра завершилась со счетом 0:0.

«Безобразие, а не футбол. Это худшие игроки за всю историю нашего отечественного футбола. Таких я не встречал. Какие-то деревяшки играют.

Никакой хитрости, нет игрового мышления. Так нельзя играть в футбол. И платят еще им такие деньги.

1000 долларов в месяц им достаточно за такую игру, и тренироваться не надо – просто сиди дома и ничего не делай. С таким футболом нельзя выходить на поле, и показывать по телевидению на всю Россию.

Собираться сборной, конечно, надо, чтобы посмотреть, что мы собой представляем. Мы варимся в собственном соку, из Европы нас выгнали.

Наверное, действительно наше место – в азиатском футболе. Больше мы ни на что не способны.

В Европе нам вообще делать нечего с таким футболом. И работать не с кем, нет индивидуальностей и интересных игроков», – заявил бывший футболист ЦСКА.