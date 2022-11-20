Тренер Узбекистана про 0:0: «У России не было моментов в первом тайме – нормально подготовились тактически. Нас ожидает хорошее будущее»

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Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал итоги матча с командой России (0:0).

– Хороший товарищеский матч. Результат более‑менее справедлив.

Это был хороший матч с сильной и подготовленной командой. Нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов.

Во втором тайме я дал игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее.

– Почему вы так рано заменили Эльдора Шомуродова?

– Потому что это был его второй матч.

К тому же он был не до конца готов из‑за недомогания. Поэтому мы дали ему достаточно игрового времени и решили поменять его во втором тайме, – сказал Сречко Катанец.

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