Тренер Узбекистана про 0:0: «У России не было моментов в первом тайме – нормально подготовились тактически. Нас ожидает хорошее будущее»
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал итоги матча с командой России (0:0).
– Хороший товарищеский матч. Результат более‑менее справедлив.
Это был хороший матч с сильной и подготовленной командой. Нормально подготовились тактически, в первом тайме сборная России не имела реальных моментов.
Во втором тайме я дал игровое время некоторым ребятам, которых хотел проверить в деле. Думаю, нас ожидает хорошее будущее.
– Почему вы так рано заменили Эльдора Шомуродова?
– Потому что это был его второй матч.
К тому же он был не до конца готов из‑за недомогания. Поэтому мы дали ему достаточно игрового времени и решили поменять его во втором тайме, – сказал Сречко Катанец.
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