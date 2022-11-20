Эмир Катара на открытии ЧМ-2022: «Великий футбольный фестиваль. Люди разных рас, вероисповеданий и ориентации соберутся, чтобы разделить волнующие моменты игры»

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступил на церемонии открытия .

«Из Катара, арабской страны, всех приветствую на чемпионате мира. Мы вместе усердно трудились, чтобы сделать его одним из самых успешных турниров. Мы приложили все усилия и вкладывали средства на благо всего человечества.

Наконец мы достигли дня открытия, дня, который вы с нетерпением ждали. Начиная с сегодняшнего вечера и в течение двадцати восьми дней мы будем – а с нами, даст бог, весь мир – следить за великим футбольным фестивалем в атмосфере цивилизованного общения.

Люди разных рас, национальностей, вероисповеданий и ориентации соберутся здесь, в Катаре, и вокруг экранов на всех континентах, чтобы разделить волнующие моменты игры. Как прекрасно, когда люди откладывают в сторону то, что их разделяет, чтобы отпраздновать их разнообразие и то, что объединяет их в то же время.

Желаю всем командам‑участникам великолепной игры, времени, наполненного радостью, волнением и восторгом», – сказал Аль Тани.