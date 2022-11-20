У России при Карпине 3 ничьих, 6 побед и поражение в 10 матчах
Сборная России третий раз сыграла вничью при Валерии Карпине.
Сегодня российская команда на выезде не забила Узбекистану (0:0) в товарищеском матче.
Предыдущий матч с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.
У сборной России при Карпине, таким образом, 6 побед, три ничьих и одно поражение от Хорватии (0:1). Напомним, тренер возглавил сборную России в июле 2021 года.
Стоит отметить, что 7 матчей команда провела в рамках отбора ЧМ-2022 – там было 5 побед, ничья и поражение.
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