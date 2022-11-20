У России при Карпине 3 ничьих, 6 побед и поражение в 10 матчах

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России третий раз сыграла вничью при Валерии Карпине.

Сегодня российская команда на выезде не забила Узбекистану (0:0) в товарищеском матче. 

Предыдущий матч с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.

У сборной России при Карпине, таким образом, 6 побед, три ничьих и одно поражение от Хорватии (0:1). Напомним, тренер возглавил сборную России в июле 2021 года.

Стоит отметить, что 7 матчей команда провела в рамках отбора ЧМ-2022 – там было 5 побед, ничья и поражение.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные