У России при Карпине 3 ничьих, 6 побед и поражение в 10 матчах

третий раз сыграла вничью при .

Сегодня российская команда на выезде не забила (0:0) в товарищеском матче.

Предыдущий матч с Таджикистаном также завершился нулевой ничьей.

У сборной России при Карпине, таким образом, 6 побед, три ничьих и одно поражение от Хорватии (0:1). Напомним, тренер возглавил сборную России в июле 2021 года.

Стоит отметить, что 7 матчей команда провела в рамках отбора ЧМ-2022 – там было 5 побед, ничья и поражение.