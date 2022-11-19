Посол Китая в РФ: «Китайская сборная может приехать и провести матч с российской. Мы вместе выступаем против политизации спорта»

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Сборная России может провести товарищеский матч с командой Китая.

«Думаю, что китайская футбольная сборная может приехать в Россию, провести с вашей сборной футбольный матч – и получить полезный опыт для подготовки наших специалистов и спортсменов.

Вообще, между нашими странами мы проводили и будем проводить много совместных мероприятий. Мы вместе выступаем против политизации спорта. И поддерживаем российскую команду в том, чтобы она хорошо проявляла себя на международной площадке», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй.

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