«Оренбург» не отпускает Личку в «Краснодар» («СЭ»)

«Оренбург» не отпускает главного тренера в .

Краснодарцы готовы назначить в ближайшее время, но оренбуржцы препятствуют переходу 45-летнего чеха, утверждает .

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить Александра Сторожука в отставку.

После 17 туров Мир «быки» занимают 8-е место в таблице, набрав 25 очков. «Оренбург» идет 7-м, имея те же 25 баллов.

«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»