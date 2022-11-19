«Оренбург» не отпускает Личку в «Краснодар» («СЭ»)

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«Оренбург» не отпускает главного тренера в «Краснодар».

Краснодарцы готовы назначить Марцела Личку в ближайшее время, но оренбуржцы препятствуют переходу 45-летнего чеха, утверждает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить Александра Сторожука в отставку.

После 17 туров Мир РПЛ «быки» занимают 8-е место в таблице, набрав 25 очков. «Оренбург» идет 7-м, имея те же 25 баллов.

«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»

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