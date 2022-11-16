«Краснодар» ведет переговоры с Личкой, он единственный кандидат на замену Сторожуку. «Оренбург» хочет сохранить тренера («СЭ»)
«Краснодар» заинтересован в подписании контракта с Марцелом Личкой.
По данным «Спорт-Экспресса», главный тренер «Оренбурга» является единственным кандидатом на замену Александру Сторожуку.
При этом вероятность назначения чешского специалиста на данный момент невысока. Стороны ведут переговоры, однако «Оренбург» делает все, чтобы сохранить Личку до конца сезона.
Утверждается, что многое может решиться 17 ноября.
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