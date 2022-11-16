«Краснодар» ведет переговоры с Личкой, он единственный кандидат на замену Сторожуку. «Оренбург» хочет сохранить тренера («СЭ»)

«Краснодар» заинтересован в подписании контракта с .

По данным , главный тренер является единственным кандидатом на замену .

При этом вероятность назначения чешского специалиста на данный момент невысока. Стороны ведут переговоры, однако «Оренбург» делает все, чтобы сохранить Личку до конца сезона.

Утверждается, что многое может решиться 17 ноября.

«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»

«Краснодар» рассматривает Слуцкого. Стороны общаются (Metaratings)