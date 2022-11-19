Бердыев – один из главных кандидатов на пост тренера «Сочи» (Тимур Гурцкая)

Теги Александр Точилин Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Тимур Гурцкая Вадим Гаранин Футбол

Курбан Бердыев может вернуться в чемпионат России.

70-летний специалист является одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Сочи», сообщил агент Тимур Гурцкая.

В данный момент Бердыев возглавляет иранский «Трактор». Он занял посты главного тренера и технического директора команды в июне.

Напомним, ранее появилась информация об увольнении старшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина, в клубе еще не подтвердили эту новость. Пост главного тренера южан занимает Александр Точилин – у Гаранина нет необходимой лицензии. 

После 17 проведенных туров «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ

Ранее в России Бердыев возглавлял «Рубин» и «Ростов».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные