Бердыев – один из главных кандидатов на пост тренера «Сочи» (Тимур Гурцкая)
Курбан Бердыев может вернуться в чемпионат России.
70-летний специалист является одним из главных кандидатов на должность главного тренера «Сочи», сообщил агент Тимур Гурцкая.
В данный момент Бердыев возглавляет иранский «Трактор». Он занял посты главного тренера и технического директора команды в июне.
Напомним, ранее появилась информация об увольнении старшего тренера «Сочи» Вадима Гаранина, в клубе еще не подтвердили эту новость. Пост главного тренера южан занимает Александр Точилин – у Гаранина нет необходимой лицензии.
После 17 проведенных туров «Сочи» набрал 25 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.
Ранее в России Бердыев возглавлял «Рубин» и «Ростов».
Комментарии