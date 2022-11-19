Гари Линекер: «Люди говорят, что футболистам слишком много платят, но они не говорят о кинозвездах, певцах, гольфистах или пилотах «Формулы-1»

высказался о критике футболистов из-за высоких зарплат.

Также телеведущий порассуждал о возможных критических заявлениях игроков о политике Катара во время .

«Существует тонкий баланс между попытками использовать спорт в целях улучшения имиджа и попытками что-то изменить. Мы затрагиваем важные проблемы, но действительно ли это сыграет какую-то роль?

Футболистов не стоит спрашивать о месте проведения чемпионата мира. Футболист не выиграет от того, что выступит с заявлением. Люди скажут – думайте о футболе.

Когда футболисты ничего не говорят, люди спрашивают: «Почему они молчат?» И в других видах спорта необязательно есть такая же проблема.

Я знаю, что это глобальное явление, но это примерно то же самое, что и разговоры о зарплатах футболистов. Люди всегда говорят о том, что футболистам слишком много платят, но они не говорят о кинозвездах, певцах, гольфистах или пилотах «Формулы-1».

Я думаю, что здесь есть элемент того, что эти парни из рабочего класса оказываются немного выше своего положения, даже если это происходит неосознанно», – сказал бывший форвард сборной в интервью BBC.