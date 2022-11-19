Главный тренер сборной поделился мнением о сборной России.

– Мы готовы. Мы знаем, что будем играть против очень сильной команды. Мы хорошо восстановились после первой игры с командой Казахстана, у нас только одна потеря. Поэтому надеюсь, ребята будут хорошо готовы к матчу.

– Вы помните, как встречались с Карпиным, когда он еще был игроком, а вы тренировали команду Словении?

– Это прошлое. Это было 20 лет назад. Не думаю, что это имеет какое‑то большое значение.

– Смотрели ли матч сборной России с командой Таджикистана?

– Да, я смотрел игру. В первую очередь я считаю, что игра на искусственном поле – это совсем другой вид спорта, не совсем футбол. Мне не нравятся эти поля. Это создает дополнительные проблемы для игроков.

Это не оправдывает российских игроков, но если меня попросят провести товарищеский матч на искусственном поле, я сразу откажусь. Потому что есть много вещей, которые мешают играть футболистам. К тому же Карпин использовал много футболистов, которые были вызваны в команду впервые, в матче с нами будет другая ситуация.

Мы концентрируемся на том, что должны делать сами. Мне очень понравилась команда Таджикистана, они играли компактно и агрессивно. Конечно, перед матчем журналистам легко называть Таджикистан аутсайдером. Поверьте, эти времена прошли. Теперь не стоит ожидать счетов 3:0 и 5:0. Сейчас очень сложно играть с такими командами, которые могут играть так же агрессивно и компактно, – заявил Сречко Катанец.

проведет товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте в воскресенье.