Маркиньос о Неймаре перед ЧМ: «Он в отличной форме. Я знаю, как много он готовился и скольким жертвует»

поделился мнением о .

«Давление и статус лидера для него неизбежны. Так было всегда, с тех пор как он появился в сборной. Это нормально, учитывая, на что он способен и какими качествами обладает. Но он справляется.

Он прибыл на чемпионат мира в отличной физической форме. Я с ним каждый день, я знаю, как много он готовился, как сосредоточен на цели, скольким он жертвует каждый день. Он мой близкий друг, я на 100% уверен в своих словах.

Но я всегда говорю ему, что он не должен нести больший груз, чем другие. Вокруг него есть опытные игроки, которые поддерживают его, и молодые люди, которые берут на себя ответственность», – сказал защитник и сборной .