Александр Точилин: «Сочи» был ближе к победе. На «Спартак» команду настраивать не надо»

Теги Спартак Александр Точилин премьер-лига Россия Сочи Футбол

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Хорошая, качественная игра получилась с нашей стороны. Первый тайм, наверное, был равный, поэтому счет это и отразил. Во втором мы были ближе к победе, но не дожали.

Ребята молодцы. С хорошим настроем вышли. Надеюсь, будем продолжать в том же духе.

На «Спартак» команду дополнительно настраивать не надо. Все понимали, что из той неудачной серии надо было выбираться. С желанием и настроем проблем не было, а то, что они умеют играть, в этом ни у кого сомнений нет. Команда показала свой уровень», – сказал Точилин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные