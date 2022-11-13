Точилин о 2:0 с «Химками»: «Очень доволен «Сочи». Не использовали стопроцентные моменты – бывает»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча с «Химками» (2:0) в Мир РПЛ.
«Для нас эта игра сложилась удачно. Очень доволен, особенно первым таймом. Пусть мы не использовали несколько стопроцентных моментов, но в футболе так бывает. Забили столько, сколько нужно было для победы.
На такой хорошей ноте мы первую часть чемпионата и закончили. Теперь переключимся на Кубок», – сказал Точилин.
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