Точилин о 2:0 с «Химками»: «Очень доволен «Сочи». Не использовали стопроцентные моменты – бывает»

Главный тренер подвел итоги матча с «Химками» (2:0) в Мир .

«Для нас эта игра сложилась удачно. Очень доволен, особенно первым таймом. Пусть мы не использовали несколько стопроцентных моментов, но в футболе так бывает. Забили столько, сколько нужно было для победы.

На такой хорошей ноте мы первую часть чемпионата и закончили. Теперь переключимся на Кубок», – сказал Точилин.